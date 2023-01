È di Cepagatti la "Pizzeria dell'anno" 2022 secondo i giornalisti enogastronomici d'Abruzzo

La pizzeria "Made in Italy" di Villareia di Cepagatti del maestro Angelo D'Intino, già campione mondiale dei pizzaioli a Salsomaggiore Terme, sarà insignita del titolo di "Pizzeria dell'anno" 2022 dal gruppo dei giornalisti enogastronomici d'Abruzzo capitanato da Donato Fioriti.

La cerimonia di premiazione è in programma oggi pomeriggio nel locale gestito da D'Intino alle ore 17:30.

Tante le personalità che saranno presenti insieme alle autorità locali, ai giornalisti del settore e agli uomini dello spettacolo.

Verrà dato risalto, come si legge in una nota, «a chi ha portato in alto con professionalità il nome della nostra terra anche in questo settore». Le cerimonia avverrà oggi pomeriggio nella giornata mondiale della pizza, il 17 gennaio, data scelta proprio dall'Unesco che ha definito la pizza autentico patrimonio della nostra cultura. L'organizzazione è curata dall'Arga Abruzzo, dall'agenzia Promozione Spettacoli, in collaborazione con la redazione del periodico "Cronache abruzzesi" e con il sito www.campionatoitalianodellacucina.com.