Realizzata una nuova pista ciclopedonale in via Misticoni e davanti alla stazione di Porta Nuova [FOTO]

Una nuova pista ciclopedonale è stata realizzata nella zona di Porta Nuova a Pescara nella giornata di ieri, giovedì 24 settembre.

Gli operai hanno infatti disegnato un tracciato riservato a biciclette e pedoni in un tratto di via Misticoni e in piazza Enrico Berlinguer, davanti alla stazione ferroviaria.

Il tracciato è stato creato sul marciapiede di via Misticoni nel tratto tra via Sallustio e via Italica e sulla piazza antistante la stazione.

Poi il percorso prosegue adiacente al tracciato ferroviario per giungere fino al sottopasso in via Conte di Ruvo. L'obiettivo è quello di collegare poi la pista ciclopedonale con quella che verrà realizzata in via Tiburtina Valeria. Diversi dubbi sono già sorti da parte dei clienti del Carrefour visto che la pista è stata posizionata proprio davanti all'ingresso del supermercato dove il marciapiede si restringe e si teme possano esserci scontri tra pedoni e ciclisti o persone sui monopattini.

L'opera, di cui si occupa il settore Lavori Pubblici del Comune, prevede una spesa complessiva pari a quasi 35 mila euro.ù