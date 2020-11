Pista ciclabile di raccordo tra il ponte del Mare e quelle di lungofiume e riviera [FOTO]

Lavori in corso nella zona della Madonnina a Pescara per la realizzazione un tratto di pista ciclabile che fungerà da raccordo tra quella del ponte del Mare e quelle del lungofiume e della riviera nord.

Per poter consentire le operazioni del cantiere un'ordinanza impone il divieto di transito nel tratto riservato alle bici sul ponte del Mare fino al 29 novembre.

L'intervento deriva dalla segnalazione di alcuni ciclisti che hanno fatto presente come una volta finito il ponte del Mare si creasse confusione tra pedoni e ciclisti che non avevano un percorso definito da seguire nella piazzetta dove c'è la fontana.

Da qui la decisione dell'amministrazione comunale di creare dei raccordi che consentano di proseguire lungo il percorso ciclabile del lungofiume e della riviera.