I gestori della piscina provinciale: "Nessun problema, attendiamo il parere di Comune e Asl" [FOTO]

«A scanso di equivoci dovuti a interpretazioni fuorvianti e tendenti al gossip vi informiamo che in seguito di una rottura di alcune apparecchiature idrauliche nei giorni scorsi, abbiamo riscontrato alcuni valori chimici dell’acqua leggermente superiori alle soglie consentite».

A dirlo sono i gestori della piscina provinciale di Pescara viste le chiusure obbligate dell'impianto natatorio negli ultimi giorni.

Questo quanto fa sapere il Club Aquatico: «Proprio a tal proposito abbiamo preventivamente interrotto l'attività per ben due volte, in via del tutto precauzionale, al fine di consentire ulteriori interventi di manutenzione e pulizia straordinari, incluso la sostituzione delle valvole rotte, dell’acqua di vasca e dei filtri. Tale ultimo intervento, effettuato professionalmente ed anticipatamente, completato fra lunedì notte e martedì mattina, ci ha finalmente consentito di riportare tutti i valori in maniera perfetta. Pertanto, da venerdì 1 marzo siamo in grado di riavviare regolarmente il servizio ma attendiamo anche il parere favorevole del Comune e della Asl. Pertanto potremmo subire ancora qualche slittamento del quale vi informeremo prontamente. A margine precisiamo che in tutti questi sei anni di nostra gestione i valori sono stati sempre corretti e coerenti e sistematicamente controllati da un laboratorio esterno che effettua mensilmente le analisi le quali hanno dato sempre esito positivo. In ogni caso vi assicuriamo che i disservizi subiti saranno oggetto di future importanti iniziative commerciali a vostro vantaggio. Lavoriamo ogni giorno per offrire il miglior servizio ai nostri clienti ma gli imprevisti possono capitare. Siamo certi di una vostra comprensione».