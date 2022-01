Si intitola “Il pipistrello” il nuovo singolo del pescarese Davide Scudieri, in arte Dadà. Il brano, pubblicato dall'etichetta discografica Incisi Records di Silvi, presenta sonorità pop-rock ed è in radio e in digitale dal 7 gennaio. Ecco come Dadà, che si autodefinisce "l'artista più famoso di tutte le galassie finora da lui visitate", descrive il suo singolo:

“Nell’eterna lotta tra il bene e il male, tra luce e oscurità, il pipistrello ci insegna a non avere paura perché anche nel buio si può volare, ‘Il Pipistrello’ è un inno alla libertà dalle proprie paure più profonde”.

Il videoclip de “Il Pipistrello”, diretto dal regista Manuel Guaglianone, è il primo episodio del format “La Canzone di Sid”, in cui si racconta l'avventura di Dadà alle prese con la liberazione di un prigioniero tenuto in custodia da “Jad”, l'imperatore bambino del pianeta “Splendora”. Il sovrano, che da oltre 500 anni è alla ricerca della canzone perfetta per il suo animale preferito, appunto il pipistrello, si lascerà convincere dalla melodia vincente di Dadà, liberando e consegnando il prigioniero misterioso al protagonista.