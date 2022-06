Piove dal tetto in una palazzina dell'Ater in via Panaro, la rabbia di un residente [VIDEO]

Pioggia dal tetto di una palazzina dell'Ater in via Panaro a Pescara oggi, giovedì 9 giugno.

A segnalare il problema, con l'acqua che è scesa copiosa dal soffitto del terzo piano, è uno dei residenti.

«Perde acqua come un rubinetto», dice l'uomo che ha anche girato un video per documentare, «già un pezzo di intonaco era caduto, menomale senza danni a persone. In più hanno fatto le riparazioni con il solaio ancora bagnato e hanno anche rimesso le tegole ma non so come. Sono stati già risegnalati i problemi che non sono stati risolti e pure nelle case si bagnano i solai».