Il testimone di giustizia Pinuccio Fazio nella scuola di via Milano per il Premio Borsellino

Il testimone di giustizia Pinuccio Fazio sarà a Pescara, Pineto e Teramo all'interno del programma del 31esimo Premio nazionale Paolo Borsellino.

I tre nuovi appuntamenti sono in programma lunedì 3 aprile alle ore 10:30 nell’Istituto comprensivo 4 di Pescara in via Milano.

Poi martedì 4 aprile alle ore 10:30 nella sala polifunzionale di Pineto e mercoledì 5 aprile alle ore 10 nell’Istituto “Alessandrini” di Teramo.

Il testimone di giustizia Pinuccio Fazio, padre di Michele, ucciso per errore dalla mafia pugliese, incontrerà gli studenti che hanno aderito al progetto “Facciamo memoria” raccontando la testimonianza drammatica della tragedia che lo ha colpito in prima persona. Alle 12, nei tre istituti interessati sarà messa a dimora una talea del “ficus macrophylla columnaris” noto come “Albero Falcone” che cresce davanti alla casa che era del giudice Falcone per “fare memoria”. Le talee dell’albero di Falcone sono state duplicate nel Centro nazionale carabinieri per la Biodiversità forestale.