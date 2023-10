Quattro i pini tagliati nel cortile dell'Arta e l'Agenzia regionale risponde a Italia Nostra: "Erano malati e a rischio caduta"

Quattro i pini marittimi tagliati all'interno del cortile dell'Arta che si trova su viale Marconi e se sono stati recisi è perché “erano malati e a rischio caduta”. Questa la risposta che l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dà all'associazione Italia Nostra che qualche giorno fa aveva riferito del taglio di uno dei pini chiedendo spiegazioni. È nella giornata di mercoledì 11, risponde l'Arta, che si è proceduto a tagliarne quattro con gli altri che sono invece stati potati. Una decisione quella di abbatterli presa solo, sottolinea, dopo aver tentato tutte le altre strade possibili.

“Malgrado sia stato esperito ogni tentativo per salvaguardare e tutelare piante che rappresentano un vero e proprio patrimonio arboreo della città, si è reso necessario abbattere alcuni alberi malati, ovvero quelli a rischio caduta. Tutti gli altri sono stati potati nel modo più adeguato”, si legge nella nota dell'Arta. L'Agenzia regionale riferisce quindi che due pini tra quelli tagliati erano così tanto inclinati “da entrare in contatto diretto con la recinzione circostante, provocando danni e costituendo un pericolo per la sicurezza dei pedoni. In attesa del taglio degli alberi, il recinto è stato temporaneamente messo in sicurezza e sarà successivamente demolito”.

“Prima del via libera agli interventi di abbattimento, si sono tenuti incontri preliminari e sopralluoghi con gli enti competenti, e sono state inviate comunicazioni ufficiali al comando di polizia locale, al comando forestale, al settore Sostenibilità ambientale, servizio verde pubblico del Comune”, fa quindi sapere l'Agenzia ricordando che in passato uno degli esemplari in un giorno feriale e alle 7.30 del mattino era caduto nel cortile. “Fortunatamente, in quel momento non transitava nessuno nei paraggi e non si verificarono incidenti. Analogamente, alcuni anni fa un cipresso, presente all'interno dello stesso cortile, si abbatté sul marciapiede dell’adiacente via di Vestea; anche in quella circostanza, non rimasero coinvolti passanti”.

“Successivamente, due dei pini marittimi giudicati a rischio sulla base di studi fitostatici e dinamici, sono stati messi in sicurezza mediante l'installazione di cavi tiranti in fibra di carbonio. Un altro albero, ormai secco, è stato sottoposto ad interventi di rafforzamento delle radici, con la speranza di prolungarne la sopravvivenza. Inoltre – incalza l'Arta ribattendo punto per punto -, è stata eseguita un'operazione di 'dendrochirurgia' su una palma, posta all’interno del giardino, per proteggerla dall'attacco del punteruolo rosso. Va sottolineato, inoltre, che le radici dei pini marittimi si sviluppano superficialmente nei primi 50 centimetro di terreno e, durante i periodi di pioggia, si trovano in un terreno acquitrinoso a causa dell'innalzamento della falda del fiume . Questo comporta una significativa riduzione del livello di sicurezza”.

“Nel corso degli anni – conclude l'Agenzia regionale -, tutti gli alberi presenti nel cortile della sede dell’Arta hanno ricevuto numerosi interventi di 'dendrochirurgia' e potatura, con l'obiettivo di preservare il patrimonio verde urbano”.