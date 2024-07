Dopo pochi anni secchi o storti i pini della duna artificiale sulla riviera sud [FOTO]

Sono passati pochi anni dalla realizzazione della duna artificiale sul lungomare Papa Giovanni XXIII ma davanti al teatro d'Annunzio e all'auditorium Flaiano gli alberi appaiono già in una condizione di totale precarietà.

Numerosi dei pini piantati sono già tutti storti e piegati da un lato e dunque già a rischio crollo con il passare del tempo.

Qualcuno è addirittura secco.

A segnalare la situazione è Giulio De Collibus dell'Archeoclub parlando della cura del verde a Pescara: «Sulla collinetta artificiale creata diversi anni fa in prossimità del teatro D'Annunzio, nessuno negli uffici comunali si è mai curato di come crescessero i pini in essa piantati provvedendo a risistemare i paletti di supporto e a sostituire qualcuno secco».