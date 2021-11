L'Ami sulla pineta dannunziana in occasione della "Festa dell'Albero": "A Pescara distrutto il polmone verde della città"

Il referente della delegazione territoriale di Ami-Ambiente Mare Italia di Pescara Valter Seca, interviene in merito alla situazione della pineta dannunziana dopo l'incendio del primo agosto in occasione della "Festa dell'Albero" e della giornata nazionale dedicata agli alberi che si celebrerà in tutta Italia il 21 novembre. Seca evidenzia come gli incendi di agosto abbiano devastato il sud della città con il polmone verde che è stato raso al suolo:

"Domenica 21 novembre anche a Pescara, come in tutta Italia, si celebrerà la Giornata dell'albero per onorare e valorizzare le foreste e i boschi del nostro Paese e per promuovere politiche di riduzione degli effetti nocivi delle emissioni, di protezione del suolo e incentivazione di spazi verdi nelle nostre città. In questi mesi a Pescara si è insediato il Comitato per la rinascita della Pineta dannunziana, ci auguriamo che i pescaresi possano riappropriarsi della Pineta e che possano crescere progetti di infrastrutture urbane, così come stanno nascendo in altre città d'Italia".

Ricordiamo che la Giornata nazionale degli alberi prevede anche in città una serie di iniziative organizzate in collaborazione con i carabinieri forestali e l'amministrazione comunale.