In Abruzzo arrivano 360 confezioni di pillole anti Covid-19

Sono 360 le confezioni di pillola anti Covid-19 destinate all'Abruzzo.

Ogni confezione contiene 40 pillole e in tutta Italia sono state distribuite alle Regioni 11.899 confezioni a partire da oggi, martedì 4 gennaio.

Si tratta dei farmaci Molnupiravir.

Questa a ripartizione Regione per Regione, come riferisce l'Adnkronos: all'Abruzzo 360 confezioni, alla Basilicata 60, alla Calabria 120, alla Campania 480, all'Emilia Romagna 840, al Friuli Venezia Giulia 240, al Lazio 1.680, alla Liguria 1.080, alla Lombardia 1.800, alle Marche 600, al Molise 60, al Piemonte 739, alla Provincia autonoma di Bolzano 60, alla Provincia autonoma di Trento 60, alla Puglia 240, alla Sardegna 60, alla Sicilia 360, alla Toscana 1.440, all'Umbria 60, alla Valle d'Aosta 120, al Veneto 1.440.

«La commissione tecnico scientifica dell'agenzia italiana del farmaco, nella seduta del 22 dicembre», fa sapere l'ente regolatorio nazionale, «ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir, per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave. Il molnupiravir», ricorda l'Aifa, «è un antivirale orale, autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con decreto del ministero della Salute del 26 novembre scorso, il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell'assunzione di 4 compresse da 200 milligrammi 2 volte al giorno, è di 5 giorni. Per la prescrizione del farmaco è previsto l'utilizzo di un Registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito dell'Agenzia. Nel corso dei trial la pillola ha dimostrato di ridurre del 30% il rischio relativo di ricovero o morte per Covid».