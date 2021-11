Il chirurgo pescarese Pietro Gentile ospite di "Elisir" su Raitre [FOTO]

Il pescarese Pietro Gentile, professore associato di chirurgia plastica e ricostruttiva all’università Tor Vergata di Roma, ieri è stato ospite della trasmissione televisiva “Elisir”, condotta da Michele Mirabella su Rai3.

Durante la puntata Gentile, che di recente è stato eletto miglior chirurgo plastico d’Italia per la terza volta consecutiva, ha approfondito le cause dell’alopecia, le possibili soluzioni per prevenirla e i trattamenti più all’avanguardia per contrastarla.