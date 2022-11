Il pescarese D'Agostino rappresenta l'Abruzzo nella Coppa Italia Gelatieri 2022

È il pescarese Pietro D'Agostino a rappresentare l'Abruzzo nella finale della Coppa Italia di gelateria.

Il concorso si disputerà nelle prossime ore e per l’intera giornata di domani, 11 novembre 2022, a Roma.

Alla finale della Coppa Italia di gelateria prendono parte i migliori gelatieri selezionati da tutte le regioni d’Italia e tra di essi c'è anche D'Agostino, titolare delle gelaterie Bibò.

La manifestazione Coppa Italia di Gelateria, che rientra nelle iniziative promosse dall’Excellence Food Innovation, opera per promuovere la cultura del gelato artigianale italiano e del ruolo del maestro gelatiere che sceglie con rigore gli elementi naturali del territorio per donare al consumatore un prodotto di eccellente artigianalità costantemente studiata, ricercata e sempre innovativa. I maestri gelatieri, per l’occasione, saranno impegnati in due prove differenti: la proposta di un gusto libero, meglio noto come cavallo di battaglia e una prova dall’esito ignoto, la mistery box, e ogni concorrente avrà a disposizione una postazione nel laboratorio, in 90 minuti dovrà preparare entrambi i gusti da presentare alla giuria, rispondendo alle domande che i giurati gli sottoporranno.

«È un onore rappresentare l’Abruzzo in una competizione che esalta al massimo l’incontro tra la produzione artigianale e le materie prime genuine della nostra regione», dice D'Agostino, «disponiamo di un patrimonio naturale vivace e ricco di combinazioni organolettiche uniche che si sposano perfettamente con la mia filosofia nel settore della gelatificazione. Rappresenterò l’Abruzzo proponendo i sentori e i sapori bucolici della nostra infanzia».