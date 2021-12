Piero Mazzocchetti su Raiuno nel giorno di Natale

Il tenore montesilvanese Piero Mazzocchetti ha annunciato, sui suoi canali social, che il prossimo sabato 25 dicembre - giorno di Natale - a partire dalle ore 17 sarà ospite nel programma televisivo di Marco Liorni “Italia si”, in onda su Raiuno.

Sempre sui social Mazzocchetti ha diffuso proprio in queste ore una cover di "Happy Christmas (War is over)", bellissima canzone natalizia di John Lennon che Piero ha reinterpretato insieme ai ragazzi di “Dreams - talenti d’Abruzzo”.