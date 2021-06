Piero Mazzocchetti e Gabriele Cirilli celebrano le riaperture con "Il ritmo degli esseri umani" [VIDEO]

Piero Mazzocchetti e Gabriele Cirilli celebrano le riaperture con "Il ritmo degli esseri umani". Il tenore montesilvanese e il comico di Sulmona hanno infatti lanciato un singolo che li vede duettare insieme in quello che loro stessi definiscono "un inno alla ripartenza". Il brano è disponibile da oggi, 3 giugno, su tutte le piattaforme digitali.

Scritto e composto da Marco De Antoniis per la Flender Produzioni e registrato e masterizzato alla T Recs studio di Roma, "Il ritmo degli esseri umani" è accompagnato da un videoclip girato da Marco D’Andragora, che si è avvalso di un corpo di ballo tutto al femminile coreografato da Grazia Cundari in una cornice estiva da sogno.

Una canzone positiva in cui, come informa una nota, "a volte Mazzocchetti diventa uno showman e a volte Cirilli diventa un tenore, per poi esprimersi insieme con il rap dal ritmo sincopato su una base raggaeton, intramezzati dal tormentone “Bella bro” che punta ad essere lo slogan “cirillico” dell’estate, parola chiave per vivere finalmente una vita di “alto tenore”. Un inno dedicato ai giovani che hanno particolarmente dovuto soffrire le pesanti restrizioni di questo buio periodo e lentamente possono tornare alla normalità riprendendo i giusti “ritmi” di vita, quelli che spettano di diritto agli esseri umani".