Piero Delle Monache in Messico, per il sassofonista pescarese un tour con il suo quartetto jazz

Piero Delle Monache è pronto a volare in Messico: per il sassofonista pescarese, infatti, si prospetta un tour di tre concert con il suo quartetto jazz. In questa avventura, Piero sarà accompagnato da Dino Rubino al pianoforte, Tito Mangialajo al contrabbasso e Michele Santoleri alla batteria. Queste le date e i luoghi in cui è atteso il gruppo: sabato 6 novembre al teatro-giardino del Cenart - Centro Nacional de las Artes di Città del Messico (alle 13 ora locale), domenica 7 al teatro Juarez La Purisima di Guanajuato (alle 19 ora locale) e giovedì 11 novembre a Torreón al teatro Isauro Martinez (alle 19 ora locale). Sarà possibile seguire il primo concerto in diretta streaming dalla pagina Facebook del Cenart alle ore 20 italiane.

Il quartetto presenterà il progetto Great American Songbook, con rivisitazioni di evergreen che non smettono mai di incantare. Il programma dunque melodie che hanno fatto la storia, da Gershwin a Bacharach, senza dimenticare alcune composizioni originali.

Dopo il recente esordio da cantautore, che lo ha presentato sotto una veste nuova, farcita da rime hip hop e ritmi commerciali, Delle Monache è pronto per un’altra avventura: “Sono grato a chi mi ha scelto - dichiara - e mi ha chiamato a suonare con il mio sax, lo strumento che più amo e che mi rappresenta da sempre. Saremo in bella compagnia, con gruppi che arrivano da Austria, Belgio, Francia e Polonia. Non sono mai stato in Messico prima d’ora, sono curioso di scoprire la reazione del pubblico ai nostri concerti, il sapore della cucina, sicuramente piccante, e vedere paesaggi diversi, anche a 2000 metri di altezza. Quanto alle canzoni pop, sono una strada parallela, che sento ugualmente mia. È stimolante poter passare da uno stile all’altro e muoversi in ambienti apparentemente così distanti”.