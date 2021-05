Piero Delle Monache, online il video di "Reggaeton Urbano"

È disponibile da oggi, 15 maggio, su tutte le piattaforme digitali Reggaeton Urbano (ABNormal - distribuzione Believe), singolo di Piero Delle Monache. Disponibile anche il video, realizzato in collaborazione con Giuseppe Bellasalma, Benedetto Guadagno e Federica Fusco. Il jazzista pescarese ha ora deciso di cambiare pelle, diventando un autore pop:

“Per me è un cambiamento epocale - afferma Piero - che ho affrontato non senza grattacapi, ma alla fine ho fatto spazio al cuore. È una fase artistica completamente diversa, non potevo lasciare ai margini della mia carriera questa nuova necessità espressiva. Adesso sono pronto a ripartire”.

Delle Monache, noto come sassofonista, è pronto a fare sul serio anche come cantautore e, dopo “Il Ballo della Mascherina”, che lui definisce "quasi un gioco, un primissimo esperimento", annuncia che adesso sta lavorando “a un disco intero di canzoni. So bene che per molti colleghi e direttori artistici sarà uno shock, ma il bello degli artisti è anche questo, saper sorprendere. Io ci sto provando. Da anni sentivo ormai il bisogno di usare le parole. Sono l’unico mezzo che arriva subito al destinatario, ti colpiscono senza filtri, quasi come le immagini. Avevo voglia di sperimentare qualcosa di diverso rispetto al sax. Avevo iniziato aggiungendo l’elettronica nei miei concerti, poi mettendo alcune voci fuori, ora prendo finalmente io il microfono in mano”.

Con alle spalle 4 dischi jazz a suo nome, Delle Monache ha deciso nel 2019 di tornare a studiare, iscrivendosi al conservatorio di Pescara sotto la guida di Angelo Valori: “Piero ha dimostrato di essere un ottimo musicista - commenta Valori, insegnante di Composizione Pop Rock - Per passare dal Jazz al Pop ci vuole molta elasticità, e anche un pizzico di ironia. È stato stimolante seguirlo così da vicino nella sua rivoluzione musicale“.

Fondamentale anche la collaborazione con Christian Rigano (Elisa, Jovanotti, Tiziano Ferro), co-firmatario e produttore del pezzo: “Ho conosciuto Piero in occasione di una cena informale - racconta Rigano - e, dopo aver scoperto il suo talento, non potevo tirarmi indietro. Ho lavorato a questo brano con grande entusiasmo”.