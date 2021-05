A un anno di distanza da "Il ballo della mascherina", che ha segnato il suo debutto come cantante, il sassofonista pescarese è pronto a pubblicare un nuovo singolo

Piero Delle Monache torna con "Reggaeton Urbano". L'annuncio è stato dato ieri sui social. Il sassofonista pescarese è pronto a pubblicare un nuovo pezzo a un anno di distanza da "Il ballo della mascherina", che aveva segnato il suo debutto come cantante.

In realtà, poiché quel brano era da intendersi soprattutto come un "divertissement", si può dire che "Reggaeton Urbano" sia il primo singolo ufficiale di Piero nella sua nuova veste artistica, ossia quella di popstar, dopo tanti anni trascorsi a calcare i palchi di mezzo mondo come stimato musicista jazz (ha anche pubblicato alcuni album solisti, molto apprezzati dalla critica).

"Reggaeton Urbano" uscirà il prossimo 15 maggio, e Piero Delle Monache spiega che il titolo è tutt'altro che ironico: "Assolutamente, anche se il testo è piuttosto... sovversivo per il genere!", svela. Non resta che attendere poco meno di dieci giorni e ogni curiosità verrà soddisfatta.