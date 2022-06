Premio “Rompiamo gli schemi 2022” a Pierluigi Carugno, direttore generale del Comune

Pierluigi Carugno, direttore generale del Comune di Pescara, è tra i vincitori del premio “Rompiamo gli schemi 2022” che valorizza gli innovatori che sono motore di cambiamento nella pubblica amministrazione.

Il riconoscimento, promosso da Fpa, in collaborazione con Altis-Alta Scuola Impresa e società dell’università Cattolica del Sacro Cuore, fondazione Mondo Digitale, fondazione per la Sostenibilità Digitale, Pa Social, Iwa Italy e Wired ha l’obiettivo di valorizzare gli innovatori del mondo pubblico e privato, che – unendo competenza, idee e spirito di iniziativa – sono diventati motore di cambiamento all’interno delle organizzazioni in cui lavorano, scegliendo soluzioni fuori dagli schemi.

Per far sì che la PA sia il motore della ripartenza del Paese dobbiamo partire dalle persone motivate e dotate anche di competenze trasversali, come intelligenza emotiva, problem solving.

Tra i vincitori Pierluigi Carugno, direttore generale del Comune di Pescara, che si è occupato della riorganizzazione degli uffici comunali. Ha creato l’ufficio super-bonus che ha permesso di ridurre i tempi di accesso da 180 a 2 giorni, dando un notevole slancio al settore dell’edilizia. Ha riqualificato e ridistribuito il personale in meno di 30 giorni, rilevando al contempo una carenza nell’organico dell’amministrazione, soprattutto tra i quadri. Per questo, è stato dato impulso alle assunzioni per l’Ufficio anagrafe, stato civile, urbanistica e polizia municipale. Nel corso del 2021 è stata completata la digitalizzazione del Suap del Comune, rispondendo all’obiettivo di realizzare un’organizzazione semplice, snella e connessa. Sempre lo scorso anno, è stata avviata l’attività di digitalizzazione delle pratiche edilizie on demand, investendo complessivamente 183 mila euro.