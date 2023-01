Pierangelo Trippiteli è il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico Pescara-Chieti, l'incontro con il presidente della Provincia

Il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, ha incontrato nel palazzo di piazza Italia il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico di Pescara-Chieti, Pierangelo Trippiteli.

Lo scopo dell'incontro è stato quello di instaurare una più stretta collaborazione tra gli enti e costruttiva per il mondo scolastico.

«L’occasione è stata utile anche per definire l’imminente trasloco che sposterà l’ufficio provinciale dagli attuali locali di via Passo Lanciano all’interno del palazzo di governo», spiega il presidente De Martinis, «numerosi i temi trattati durante la visita del dirigente Trippitelli: dalla situazione logistica provinciale al dimensionamento scolastico, in modo particolare, ci siamo soffermati sullo stato attuale degli edifici scolastici e sugli interventi di manutenzione e realizzazione previsti nel prossimo futuro, tra cui l’aula magna dell’Ipssar De Cecco, la terza palazzina del liceo Marconi con la palestra, la palestra del Tito Acerbo, la nuova sede del Mibe e i laboratori dell’Iis Alessandrini di Montesilvano. Certo di una sinergia sempre più costruttiva auguro al nuovo dirigente e a tutto il personale dell’ufficio scolastico provinciale un buon lavoro».