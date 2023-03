Anche Picture Disc di Pescara tra i 50 negozi che celebrano "The dark side of the moon" dei Pink Floyd

Anche Picture Disc, negozio che si trova a Pescara in via Venezia 60, aderisce all’iniziativa lanciata per tutti i fan dei Pink Floyd in occasione dei 50 anni di "The dark side of the moon", iconico album della band britannica che proprio questo mese festeggia il cinquantennale, essendo stato pubblicato nel marzo 1973. Picture Disc, insieme ad altri 49 negozi delle principali città italiane, effettuerà un'apertura straordinaria per vendere la speciale edizione deluxe del disco che uscirà, appunto, in occasione dei suoi 50 anni: per la precisione, l'accesso al pubblico sarà consentito giovedì 23 marzo dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 22.

Per questa particolare celebrazione sono previsti il deluxe boxset, che conterrà il cd e il vinile gatefold rimasterizzati per l’occasione, un Blu-ray e un dvd audio con l’original 5.1 mix e remastered versions, un Blu-Ray con Atmos mix, il cd e vinile di “The dark side of the moon – Live at Wembley Empire London, London 1974”. Venerdì 24 marzo arriverà anche un libro intitolato “Pink Floyd - The dark side of the moon: 50th Anniversary”, curato dalla fotografa Jill Furmanovsky e creato in collaborazione con la band, conterrà foto rare e inedite scattate durante il tour tra il 1972 e il 1975.?

Tutte cose assolutamente imperdibili per fans e collezionisti. "The dark side of the moon" è stato un enorme successo commerciale e critico, diventando uno dei lavori più famosi e influenti della storia del rock. È un concept album, con tutte le canzoni che trattano temi comuni come la vita, la morte, la follia, il tempo e la percezione.

La musica è caratterizzata da un'ampia gamma di stili, tra cui rock progressivo, psichedelico, jazz e blues. Le canzoni sono unite da un flusso continuo di suoni e di narrazione, che rendono l'ascolto di "The dark side of the moon" un'esperienza immersiva e coinvolgente. La registrazione e la produzione sono state particolarmente innovative, con l'uso di tecniche di registrazione avanzate e di effetti sonori complessi.

Tra le canzoni più famose ci sono "Money", con la sua celebre introduzione di sax, "Time", che parla del tempo che scorre inesorabilmente, e "Us and Them", una ballata che parla delle divisioni tra le persone. Nonostante il grande successo, i membri dei Pink Floyd si sono sentiti in seguito limitati dalla sua popolarità e hanno continuato a esplorare nuovi territori musicali con dischi come "Wish You Were Here" e "Animals". Tuttavia "The Dark Side of the Moon" rimane un album imprescindibile, che ha influenzato molti artisti nel corso degli anni.