“Il piccolo Paolo”: svelata a Montesilvano l’opera dedicata al giovanissimo Borsellino

È di Graziano Fabrizi, artista e docente, referente nazionale del Premio Nazionale Paolo Borsellino, l’opera che ritrae un bambino sul muro della stazione ferroviaria di Montesilvano.

Si chiama “il piccolo Paolo” e ritrae il un giovanissimo Paolo Borsellino nel giorno della sua prima comunione.

L’installazione artistica, collocata alla vigilia del 19 luglio, in ricordo della strage di via D’Amelio, in cui perse la vita il giudice Borsellino e la sua scorta nel 1992, è stata rivendicata da Fabrizi, da impegnato nella promozione e cultura dei valori di legalità verso le giovani generazioni.

L’opera serve a ricordare in silenzio la strage di Via d’Amelio, per rivendicarne l’innocenza e il bisogno continuo della formazione verso i principi e valori dei giusti, quindi della legalità.

Commemorare donando un presidio di legalità per una coscienza attiva, nel crocevia degli arrivi e delle partenze, con la speranza che qualcuno prenda per mano quel bambino e continui a camminare con lui verso un percorso di valori e di idee verso una nuova cultura antimafia.

Dopo Immi, Amatevi è Gratis e L’Abbraccio Fabrizi dona un altro spunto di riflessione alla comunità.

Fabrizi, docente del liceo D’Ascanio di Montesilvano, lo scorso 23 maggio in occasione della commemorazione della strage di Capaci, con il Premio Nazionale Paolo Borsellino ha radunato più di 2500 studenti in piazza Salotto a Pescara e con quest’opera da l’appuntamento ai prossimi impegni di Ottobre a L’Aquila, Pescara, Teramo e Chieti per la XXXII edizione del Premio Borsellino.

La messa in opera dell’istallazione è stata a cura della Novagrafica sas di Montesilvano sempre vicina alle performance dell’artista.