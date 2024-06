Allontanamento dei piccioni dalle strade e dalle abitazioni, proseguono gli interventi a Pescara

Prosegue anche nei mesi di giugno e luglio il servizio di “Bird control”, per l’allontanamento non cruento dei piccioni dalle vie e dalle abitazioni, mediante falconi addestrati e droni. Un’attività portata avanti da Ambiente Spa in collaborazione con il Comune di Pescara.

Il prossimo intervento, così come si legge sul sito del Comune, è stato programmato per martedì 25 giugno. Le zone interessate sono: via Salara Vecchia, piazza Alessandrini, piazza Grue, via Thaon di Revel, piazza Sacro Cuore, Largo Madonna, piazza Duca degli Abruzzi, via Carlo Alberto dalla Chiesa.