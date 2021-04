I bambini di Picciano inviano la cartolina del paese alle loro famiglie all'estero

In occasione della presentazione della cartolina e dell’annullo filatelico di Poste Italiane dedicati a Picciano, il sindaco Vincenzo Catani ha invitato gli alunni stranieri della scuola primaria “Franco Di Silverio” a spedire la cartolina del paese ai loro familiari residenti all’estero. Picciano da anni ospita infatti una nutrita comunità straniera, proveniente in prevalenza dall’Est Europa (Albania, Romania, Bulgaria, Russia), ma anche dal Sud America (Venezuela e Brasile).

“Una bella comunità – spiega Catani – perfettamente integrata nel nostro tessuto sociale. L’idea di far spedire una cartolina nasce con l’intento di riscoprire il valore di questo mezzo di comunicazione per inviare un saluto nell’era di Internet e degli smartphone e per far conoscere Picciano nel mondo. Ringrazio la scuola per aver raccolto l’iniziativa e Poste Italiane per la grande attenzione dedicata a Picciano e ai Piccoli Comuni più in generale”.