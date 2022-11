"Picchè", il nuovo singolo di Setak: "Parla del dubbio come componente importante del nostro agire"

È online il videoclip di "Picchè", nuovo singolo del cantautore pennese Setak che, al riguardo, spiega: «È una canzone che parla del dubbio come componente importante del nostro agire, della necessità di essere meno giudicanti. Il dubbio è stato ed è il motore della mia esistenza. Le domande che mi faccio in questa canzone sono alcune di quelle a cui non so dare una risposta. Il video è stato diretto da Maurizio Forcella, Daniele Mercadante ne ha curato la fotografia. Alberto e Concetta sono due bravissimi attori di teatro che con l’intensità dei loro sguardi e il loro vissuto mi hanno restituito il senso profondo di questa canzone».

Anche in "Picchè" il dialetto abruzzese si unisce a sonorità internazionali, punto fermo del sodalizio creato tra Nicola Pomponi (questo il suo vero nome) e Fabrizio Cesare, che cura la produzione artistica dei lavori di Setak, donando al dialetto una nuova veste e svuotandolo completamente dal folklore che solitamente lo contraddistingue. Nel brano suonano Setak (chitarre acustiche) e Fabrizio Cesare (pianoforte, organo, mellotron.

Il videoclip è stato girato nella Villa Abbati di Penne. «Ringrazio di cuore la famiglia Tirone-Lombardi per la profonda amicizia e il coinvolgimento. Grazie Amedeo Pomponi per essere sempre una certezza», conlude Setak.