Tra qualche settimana il bando di gara per i lavori della nuova piazza in via Lago di Borgiano

Dopo il lavoro svolto dalla commissione comunale Lavori Pubblici, presieduta da Massimo Pastore, e dalla commissione Gestione del territorio presieduta da Andrea Salvati, arriverà giovedì prossimo all'esame del consiglio comunale la delibera con il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova piazza di via Lago di Borgiano nel rione Villa del Fuoco di Pescara.

La piazza prenderà il posto dei tre palazzi di edilizia residenziale pubblica che negli anni scorsi sono stati sgomberati in quanto a rischio crollo.

E negli ultimi mesi sono andati avanti i lavori di demolizione di quei tre fabbricati al posto dei quali l'amministrazione comunale ha pensato di realizzare uno spazio verde.

L'intervento è finanziato con fondi del Cipe (comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) e la delibera che approderà nell'assise civica riguarda solo il primo lotto dei lavori per un importo totale di un milione 231 mila euro (compreso il secondo lotto si arriva a un valore di 2 milioni e 300 mila euro). Come conferma il presidente Pastore tra qualche settimana sarà predisposto il bando di gara utile a individuare l'impresa che eseguirà i lavori che dovrebbero essere avviati tra luglio e settembre.

Nello spazio lasciato libero dai palazzi popolari abbattuti, sorgerà una piazza con circa 40 alberi, un parco di grande pregio utilizzando gran parte delle risorse a disposizione.