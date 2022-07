Piazza Salotto, partiti i lavori di sistemazione della pavimentazione dei portici, Masci: "Attesi da 15 anni".

“Sono partiti i lavori di rifacimento della pavimentazione ammalorata di piazza Salotto. Da quanti anni tutti passavano sotto i portici dicendo 'ma quando si sistema questo schifo?'. Almeno quindici anni. Ecco, adesso noi la stiamo sistemando”.

Così il sindaco Carlo Masci annuncia l'avvio degli interventi che riguarderanno per ora una porzione della pavimentazione dei portici e che proseguiranno con le altre porzioni fino a quando non sarà completamente messa a nuovo. Sarà la tempistica di questa prima parte di lavori a consentire, spiega, di darne una indicativa per il completamento, ma, assicura il primo cittadino, saranno tempi brevi.

Piazza Salotto dove di cantiere ce n'è anche un altro: quello della Fontana musicale finita ieri sotto attacco da parte del capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro che ha denunciato il fermo del cantiere. Cantiere che in realtà, replica il sindaco parlando a IlPescara, fermo non è. “Fino a questa mattina gli operai c'erano”, sottolinea e i momenti di “fermo”, sono dettati dal semplice fatto, aggiunge Masci “che si stanno realizzando i blocchi di marmo e le componenti tecnologiche che verranno poi assemblate nei tempi previsti”.

Una polemica che per il sindaco, dunque, non ha né capo né coda. “Ci sono dei termini, ci sono i direttori dei lavori e la politica non dovrebbe intromettersi nelle cose che fanno i tecnici e che hanno dei tempi stabiliti per essere svolte. Se c'è qualcosa che mi sorprende è proprio che la politica vada a vedere come procede un lavoro se questo deve essere seguito da un direttore che ha dei termini precisi da rispettare. Se avessero chiesto avrebbero saputo che si sta lavorando alle componenti”. “La notizia è che ogni giorno facciamo partire un lavoro e tutto questo è furtto di un'attività svolta nel periodo del lockdown perché durante la pandemia abbiamo continuato a lavorare”.