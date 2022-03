Piazza Muzii, Lorenzo Cigliano: l'esercente che "rimborsa" il parcheggio domenicale ai clienti

Una “protesta silenziosa” che spera possa essere condivisa anche dagli altri esercenti di piazza Muzii. Lorenzo Cigliano, imprenditore che il suo locale ce l'ha dentro il mercato coperto, ha deciso di “rimborsare” i consumatori che, per arrivare in zona, devono pagare i due euro di parcheggio la domenica, anche di notte. Questo è infatti quanto prevede il nuovo piano parcheggi messo in campo dall'amministrazione per l'area di risulta e quella antistante il Bingo, Su una consumazione, in sostanza, Cigliano scalerà i due euro che si dovranno inserire nel parchimetro. Un modo per opporsi all'ultima iniziativa con cui, aggiunge, "si sta cercando di desertificare il cuore della città". Per lui, spiega a IlPescara, la scelta di mettere a pagamento il parcheggio di domenica, notte inclusa, “è molto azzardata in questo periodo sia per gli avventori, sia per i cittadini che per noi commercianti e lavoratori, anche quelli della zona limitrofa alla stazione”. L'ennesimo disincentivo, aggiunge, con cui si vuole “uccidere questo pezzo di città. Che i residenti vadano rispettati – sottolinea – è fuor di dubbio, ma è pur vero che loro con noi non hanno voluto dialogare nonostante più di un tentativo sia stato fatto”. L'auspicio di Cigliano è che altri esercenti della zona si uniscano a questa forma di protesta e rimborso e che si riesca a fare rete promuovendo congiuntamente altre iniziative per far sì che la zona continui ad essere un riferimento per la vita serale e notturna della città. “La mia iniziativa – conclude – è un modo per cercare di far continuare a venire gente nella tanto odiata piazza Muzii”.