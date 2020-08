Incivili anche in piazza Grue: monopattino lanciato dentro la fontana [FOTO]

Dopo il monopattino abbandonato in una fontana in zona Colli, altro episodio d'inciviltà segnalato oggi 15 agosto a Pescara. La segnalazione questa volta arriva dal presidente della commissione sicurezza Foschi, che ha postato su Facebook le foto di un monopattino abbandonato in acqua nella fontana in piazza Grue.

Il presidente si chiede se si tratti di inciviltà o delinquenza in libera uscita, auspicando una punizione esemplare per il responsabile del gesto. Ricordiamo che da qualche settimana a Pescara è possibile noleggiare i monopattini Helbiz che possono essere lasciati liberamente, una volta utilizzati, sul territorio comunale. Una possibilità che purtroppo da alcuni incivili è vista come l'occasione di compiere gesti di vandalismo.