Nuove piantumazioni nel parco di via Po per la Giornata nazionale degli Alberi dei carabinieri forestali

Lunedì 21 novembre torna l'appuntamento con la Giornata nazionale degli alberi, istituta nel 2013 che sostituisce la precedente festa dell'albero istituita nel 1898. Lo hanno ricordato i carabinieri forestali di Pescara che, in collaborazione con il Comune di Pescara e gli istituti scolastici, terranno un'iniziativa nel parco dell'Accoglienza in via Po seguendo quanto avverrà nelle altre città con altre piantumazioni di alberi e piantine che saranno geolocalizzabili in tempo reale sul sito www.unalberoperilfuturo.rgpbio.it dove, tra l’altro, viene calcolato in tempo reale, attraverso un apposito algoritmo, il quantitativo di CO2 che ogni pianta assorbe, contribuendo con ciò al contenimento dell’inquinamento ed alla lotta ai cambiamenti climatici.

In particolare, a Pescara alle 11,30 appuntamento in via Po, all’interno del Parco dell’Accoglienza dove sarà piantumata una pianta di Frassino maggiore che andrà ad aggiungersi, nell’ambito del progetto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica “Un albero per il futuro”, alla pianta di Roverella piantumata lo scorso anno nel parco cittadino della ex Caserma Cocco e a tutte quelle già piantate nelle scuole aderenti, arricchendo di fatto il “Bosco diffuso” di piante georeferenziate già presenti sul territorio nazionale. I carabinieri forestali hanno aggiunto:

"La “Giornata nazionale degli Alberi” si inserisce, anche quale attività istituzionale di educazione ambientale, nel più ampio quadro delle azioni intraprese per diffondere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell’assoluta necessità di salvaguardare e valorizzare l’ambiente, la biodiversità vegetale e il patrimonio arboreo e boschivo, di ridurre le emissioni inquinanti, di prevenire il dissesto idrogeologico e di migliorare la qualità dell’aria, soprattutto nelle aree urbane. Le nuove generazioni avranno così l’occasione di riflettere sul ruolo dell’albero, detentore di memoria e fonte di risorse preziose, necessarie a migliorare la qualità della vita dell’uomo."