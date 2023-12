Avviato il piano freddo del Comune per le persone senza fissa dimora della città

È stato avviato ufficialmente venerdì 22 dicembre il piano freddo per le persone senza fissa dimora di Pescara.

A promuovere il piano è il Comune allo scopo di assicurare un posto letto ai senza fissa dimora della città nel periodo dell'anno con le temperature più rigide.

A occuparsi del coordinamento e della gestione del piano freddo, fanno sapere il sindaco e l'assessore Nicoletta Di Nisio, è la cooperativa "On the Road" che provvederà a far accogliere i beneficiari nelle stanze dell'hotel Holiday, sul lungomare Cristoforo Colombo.

Il numero massimo di ospiti è pari a 35 unità. «Anche quest'anno», affermano il sindaco e l'assessore, «garantiamo un letto in un luogo caldo alle persone che non hanno una casa e che vivono e dormono in strada. Lo facciamo in un periodo di festa, in concomitanza con il Natale, per donare un po' di serenità ai senza fissa dimora, oltre al comfort di trascorrere un periodo di tempo lontano dalla strada e dal freddo di queste settimane».

La durata del Piano freddo è di 90 giorni.