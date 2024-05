Al via nuovo piano di disinfestazione e derattizzazione con un moderno atomizzatore e prodotti non dannosi

Ambiente Spa avvia un nuovo piano di disinfestazione che è partito in queste ore.

In accordo con l’amministrazione comunale di Pescara, viene effettuato un nuovo piano di intervento antizanzare e di derattizzazione in varie zone della città.

Come fa sapere Ricardo Chiavaroli, presidente di Ambiente spa, si tratta di un servizio potenziato, effettuato da personale qualificato tramite l'uso di un nuovo atomizzatore e di prodotti non dannosi per la salute.

Gli interventi riguarderanno l'intero territorio comunale nell'arco delle prossime settimane. È possibile consultare il link al sito dell'Asl di Pescara per utili consigli su come proteggerci dalle zanzare cliccando QUI.