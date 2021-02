A Piano d'Orta di Bolognano apre il centro vaccinazioni anti Covid per gli ultraottantenni

Anche a Bolognano partono le vaccinazioni contro il Covid per gli ultraottantenni. A partire da giovedì 18 febbraio dalle 15 alle 18 coloro che hanno manifestato l'interesse alla vaccinazione sul portale della Regione e che sono stati richiamati dalla Asl, potranno recarsi su appuntamento per la prima dose e successivamente per la dose di richiamo.

Lo hanno fatto sapere il capogruppo regionale Testa di Fratelli d'Italia e il sindaco Di Bartolomeo. Il punto vaccinazioni è attivo a Piano D'Orta nell'edificio della delegazione comunale, allestito a tempo di record per l'occasione dopo che il 19 gennaio sono partiti i lavori per adibire i laboratori, gli studi medici, la sala d’aspetto per il post vaccino ed i percorsi separati per l’ingresso e l’uscita dell’utenza