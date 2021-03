A Pianella al via le vaccinazioni anti Covid per quattro comuni: ecco quali

A partire da venerdì 12 marzo inizieranno le vaccinazioni degli over 80 a Pianella. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale specificando che nella sede vaccinale di Pianella saranno accolti anche gli anziani di Catignano, Nocciano e Vicoli che si sono regolarmente iscritti sul portale della Regione per la manifestazione d'interesse alla vaccinazione e che già sono stati contattati per l'appuntamento.

La sede si trova nell'area scolastica di via Villa de Felici. Le vaccinazioni avranno inizio a partire dalle 15,30 e proseguiranno nei giorni seguenti secondo il calendario che sarà successivamente comunicato. Tutte le indicazioni saranno fornite al telefono o via mail con gli orari precisi per ogni singolo appuntamento in calendario.