A Pianella iniziano i lavori per migliorare i collegamenti tra capoluogo e frazioni

Iniziano a Pianella i lavori per migliorare i collegamenti tra capoluogo e frazioni grazie a 380mila euro.

Gli interventi di consolidamento e adeguamento riguardano la strada comunale Santa Lucia Castellana, importante arteria che funge da collegamento diretto tra il capoluogo e la frazione di Castellana.

«Il nostro obiettivo», spiega il sindaco Sandro Marinelli, «è di migliorare il collegamento infrastrutturale con le frazioni in modo da rendere più agevoli e sicuri i percorsi e facilitare lo scambio reciproco di beni e servizi, tenuto anche conto che sulla stessa arteria oggetto di intervento insistono numerose aziende agricole e agrituristiche».

«Nello specifico», aggiunge il primo cittadino, «sfruttiamo risorse provenienti dal ministero dell’Interno per un importo complessivo di 380mila euro con i quali si eseguiranno una serie di interventi di messa in sicurezza del rischio idrogeologico, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e operando una attenta sistemazione delle pendenze del manto stradale al fine di evitare problemi derivanti dal deflusso delle acque meteoriche e, nel tratto di strada che interseca il centro abitato in via Torino, sarà realizzato un marciapiedi con la doppia funzione di garantire la sicurezza dei pedoni e la protezione della sottostante scarpata dal deflusso delle acque. Il termine finale dei lavori è previsto per il prossimo aprile auspicando di poter riconsegnare alla cittadinanza in prossimità del periodo estivo quella che costituisce anche una ulteriore valida alternativa dal centro abitato per un celere accesso allo svincolo autostradale della A24 A25 e della A14».