Pianella SiCura: controllo cardiologico gratuito a fine settembre

Il 25 e il 26 settembre a Pianella si terranno due giornate di prevenzione con controlli cardiologici gratuiti. L’iniziativa, che fa parte di "Pianella SiCura", il programma dell'Amministrazione comunale di Pianella che realizza interventi volti all'accrescimento degli standard di sicurezza collettivi, è rivolta a tutti.

Chiunque, infatti, potrà manifestare la propria disponibilità allo screening chiamando il numero 3391714123 (info anche Whatsapp al 3775480726).

In caso di adesioni superiori alla disponibilità, come da finalità della campagna, sarà data precedenza alle persone con il profilo bio-anamnestico più a rischio.

L'iniziativa è resa possibile dalla generosa partecipazione dei volontari di Croce Rossa Pianella e dalla disponibilità gratuita del Dottor Stoduto.

In opportuna continuità con la realizzata rete di defibrillatori automatici "Dae" installata sul territorio (un dispositivo per ogni mille abitanti circa, per un totale di 8 - uno dei più alti standard di copertura nazionale - dislocati in aree strategiche del comune) e della formazione di cittadini "first responders" (abilitati cioè all'uso dei Dae e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare da corsi gratuiti periodicamente organizzati), lo screening cardiologico è finalizzato alla prevenzione/diagnosi precoce di eventuali malattie cardiache asintomatiche e perciò misconosciute alle persone affette.

L'iniziativa, con orario 9-18 sia al sabato che alla domenica, sarà ospitata nei funzionali spazi del "Centro Vaccinale di Pianella" presso l'area scolastica cittadina. Personale qualificato volontario, operatori e infermieri, misureranno la pressione arteriosa, la glicemia, la cosiddetta "saturazione" ed effettueranno un elettrocardiogramma (Ecg): sarà compilata una vera e propria "Cartella Paziente", comprensiva di dati bio-anamnestici che, acclusa di stampa ECG, sarà utilizzata dal cardiologo Dott. Luigi Stoduto della Cardiologia del P.O. Penne per la stesura del referto cardiologico. La cartella sarà successivamente riconsegnata con la raccomandazione di sottoporla alla visione del proprio medico curante.