A Pianella il Comune organizza un corso di autodifesa per le donne

Il Comune di Pianella ha organizzato un corso gratuito per le donne dai 16 anni in su per l'autodifesa personale. L'iniziativa si chiama ‘Mai più Indifesa…ma in difesa’ e verrà sviluppata dall'associazione Yawara asd di Pescara e si terrà presso il palazzetto dello sport di contrada Nardangelo, a partire dal prossimo 25 novembre.

Sarà il Maestro Vittorio Sola, attraverso alcune lezioni da tenersi in orario serale per agevolare la partecipazione delle iscritte, ad illustrare tutti gli aspetti relativi alla autotutela fisica, morale e giudiziaria. Sul sito del Comune èe presente il modulo per potersi iscrivere. L'assessore alle politiche giovanili Antonella Di Massimo ha spiegato:

"Abbiamo pensato di organizzare questo corso in coincidenza con la ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne per cercare di dare un contenuto utile alla problematica purtroppo sempre più attuale. Si tratta di una opportunità per tutte le donne residenti nel nostro comune, attesa anche la gratuità del corso per la quale desidero ringraziare l’asd Yawara ed, in particolare, il maestro Vittorio Sola. Il corso si terrà presso il nuovo palazzetto dello sport ed invitiamo ad iscriversi al più presto in modo da pianificare al meglio le lezioni in relazione al numero di donne partecipanti’."