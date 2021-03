Il Comune di Pianella installa un autovelox lungo la ss81, il sindaco: "Necessario per chi non rispetta i limiti di velocità"

Il Comune di Pianella ha avviato i lavori per l'installazione di un autovelox per rilevare la velocità dei veicoli in transito e sanzionare i trasgressori lungo la strada statale 81. Lo ha fatto sapere il sindaco Marinelli, aggiungendo che il dispositivo è necessario per garantire la sicurezza stradale e dei residenti nonostante il 18 giugno 2020 l'Anas abbia portato a 50 km/h il limite massimo di velocità nel tratto dal chilometro 117,4 al chilometro 121,160.

A seguito di questa modifica, molti automobilisti ed anche mezzi pesanti continuano a transitare in una zona ad alto traffico e la presenza di diversi opifici e strade secondarie con l'assenza di marciapiedi e banchine per i pedoni.

L’apparecchio entrerà in funzione nelle prossime settimane, e lo avvieremo in via sperimentale, anche per dare alla cittadinanza la possibilità di abituarsi ulteriormente alla osservanza delle limitazioni, che sono già in vigore da quasi un anno, poiché l’obiettivo è di sanzionare chi, nonostante ordinanze, cartelli, preavvisi, divieti, e apparecchi di rilevamento fissi e ben visibili, continua ostinatamente a mettere in pericolo l‘incolumità propria e altrui. Gli eventuali proventi saranno totalmente finalizzati al miglioramento della sicurezza di tutta la estesa rete viaria comunale