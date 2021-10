Confermato per un altro anno a Città Sant'Angelo il photored, il semaforo con le telecamere

L'impiato Photored, ovvero il semaforo con le telecamere per la rilevazione delle infrazioni stradali, installato a Città Sant'Angelo all'incrocio tra via Petruzzi e via Moscarola, è stato prorogato per un altro anno.

Infatti il comandante della polzia locale angolana, Luca Marzuoli, ha firmato un'ordinanza con la quale viene stabilita la prosecuzione dell'attivazione del sistema per la rilevazione delle infrazioni stradali.

In base ai dati, dal primo settembre 2020 al 31 agosto 2021, sono state accertate 495 violazioni grazie al Photored all'incrocio tra via Petruzzi e via Moscarola.

Da quando il sistema è stato attivato, ovvero dal 2015, sono state quasi 6.500 le violazioni accertate per transito con il semaforo rosso. Il photored è attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle 23.