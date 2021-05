"Uno spazio universitario per Roberto Straccia" alla "d'Annunzio", petizione su change.org

Domenica 23 maggio alle ore 11 gli organizzatori della petizione saranno a Pescara di fronte all'università G. d'Annunzio insieme a Mario Straccia in rappresentanza della Famiglia per dare il via ufficialmente all'iniziativa

"Uno spazio universitario per Roberto Straccia" nella sede di Pescara della "d'Annunzio" dove lo studente marchigiano era iscritto.

Questa la petizione lanciata su change.org che sarà possibile sostenere a partire dal 23 maggio.

L'iniziativa, promossa da Gianmarco Girolami con il sostegno dell'associazione "In Cammino Con Roberto Straccia" vede l'adesione di Giovani democratici Abruzzo, Innovazione universitaria, Pas-Partecipazione Attiva Studentesca, Movimento 5 stelle Pescara e + Europa Pescara.

