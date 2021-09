Petizione popolare per la sicurezza stradale nel quartiere Santa Lucia a Pianella

Raccolte quasi 300 firme per chiedere una maggiore sicurezza in via Villa De Felici (dall'area scolastica), via Santa Lucia, via Aldo Moro, via Torino, via Catania e relative intersezioni

Una petizione popolare per chiedere una risoluzione dei problemi di sicurezza stradale nelle vie del quartiere di Santa Lucia nel centro urbano di Pianella.

In totale sono 284 le firme raccolte che i delegati Mario Di Felice e Luciano Chicchiriccò hanno consegnato al sindaco, al comandante della polizia municipale, alla Provincia, alla prefettura e alla Stazione dei carabinieri.

Nella petizione viene segnalato che, nelle strade via Villa De Felici (dall'area scolastica), via Santa Lucia, via Aldo Moro, via Torino, via Catania e relative intersezioni, la sicurezza stradale era fortemente compromessa principalmente dalle seguenti cause: notevole aumento del traffico veicolare costituito anche da mezzi pesanti; velocità delle autovetture in transito frequentemente ben oltre il limite stabilito dal codice della strada, soprattutto nelle ore serali e notturne; sorpassi effettuati, anche a notevole velocità, dove invece vige l’assoluto divieto; marciapiedi sconnessi e in alcuni tratti mancanti; pericolose intersezioni con le vie citate.

«Tenuto conto che», si legge in una nota, «nelle aree interessate dalle strade in parola, sono insediati l’istituto comprensivo, gli ambulatori e gli uffici della Asl nonché attività commerciali e professionali che contribuiscono ad aumentare il traffico locale automobilistico e pedonale, i cittadini firmatari chiedono che nelle strade sopra indicate vengano posti in essere i provvedimenti previsti dal vigente codice della strada atti a prevenire ogni possibile incidente e a garantire l’incolumità degli utenti, in special modo di quelli considerati “vulnerabili” (pedoni, ciclisti, persone con disabilità, ecc …)».

I delegati dei firmatari del quartiere di S. Lucia, hanno chiesto anche di essere ricevuti dal Sindaco del Comune di Pianella, per un confronto sulle problematiche esposte.