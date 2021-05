Partita la petizione per intitolare uno spazio dell'università "d'Annunzio" a Roberto Straccia

Inizia da oggi, lunedì 24 maggio, la petizione per dedicare uno spazio universitario nell'ateneo "Gabriele d'Annunzio" alla memoria di Roberto Straccia.

Si sono incontrati, davanti alla sede dell'università pescarese, una delegazione dell'associazione "In Cammino con Roberto Straccia" insieme a Mario, papà di Roberto in qualità di presidente onorario e il promotore della petizione Gianmarco Girolami.

Le parti si sono presentate fisicamente per la prima volta, cogliendo l'occasione per dare ufficialmente il via all'iniziativa. Il tema centrale resta uno: garantire uno spazio alla memoria di Roberto, chiudendo metaforicamente la sua carriera studentesca, un percorso interrotto a soli due esami dalla laurea. La petizione vede già il sostegno di diverse associazioni: Pas, Innovazione, ma anche Giovani Democratici Abruzzo, Movimento 5 stelle Pescara e +Europa. Attualmente l'adesione alla petizione può essere manifestata sul famoso sito change.org e durante i prossimi mesi saranno organizzate manifestazioni ed iniziative per raccogliere ulteriori adesioni e sensibilizzare sull'argomento.