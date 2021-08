Oltre 21 mila firme in poche ore per la petizione sulla ripiantumazione degli alberi nella Pineta Dannunziana

Oltre 21 mila firme raccolte in pochi giorni per la petizione lanciata su change.org riguardante la Pineta Dannunziana. In particolare, si chiede la ripiantumazione immediata degli alberi e della vegetazione distrutta dall'incendio scoppiato il primo agosto, per salvare la riserva naturale.

L'obiettivo è riabilitare l'area nel più breve tempo possibile, con pini d'Apello e pini marittimi che sono il simbolo e la caratteristica verde più importante della pineta. Ricordiamo che da qualche giorno è scoppiata una polemica relativa al presidente degli agronomi della provincia di Pescara Colarossi che aveva chiesto di togliere il titolo di "riserva naturale" alla pineta in quanto sarebbe di origine artificiale, realizzata dalla famiglia D'Avalos nel 1500.