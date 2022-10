"Pesgara per la legalità": le strade chiuse e i percorsi delle gare podistiche e della passeggiata

In occasione dell'iniziativa "Pesgara per la legalità" che si terrà sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre, alcune strade verranno chiuse al traffico nella sola giornata di domenica per le gare podistiche e la passeggiata non competitiva. Nel dettaglio alle 10,30 di domenica 23 ottobre è prevista la partenza per la 10 chilometri della corsa agonistica e amatoriale, con questo percorso: piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Venezia, via

Firenze, piazza Italia, via Caduta del Forte, via Pesaro, via Spalti del Re, Lungaterno nord, via Raffaele Paolucci, ponte del Mare, lungomare Cristoforo Colombo, via Vespucci, via Bardet, via Alfonso da Vestea, piazza della Marina, via Marco Polo, via Conte di Ruvo, via Cecco Angiolieri, via dei Bastioni, via Cincinnato, via Conte di Ruvo, via Gabriele d’Annunzio, via San Francesco, via Misticoni, via Antonio Lo Feudo, via Alento, via Lago di Campotosto, Ponte Flaiano, via Gran Sasso, via Caduta del Forte, via Forca di Penne, via Teramo, via Pavone e Bassani, aree di risulta e corso Umberto.

Per quanto riguarda le gare giovanili si terranno in corso Umberto sempre domenica 23 ottobr. eAlle 10.40 partirà la due chilometri della passeggiata della Lilt, che sarà aperta dal testimonial d’eccezione Stefano Tilli. La passeggiata, aperta alle famiglie, agli studenti e a tutti i cittadini, si svolgerà con il seguente percorso: piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Firenze, corso Umberto. Le iscrizioni per la gara agonsitica vanno inoltrate dal sito della Fidal www.fidal.it entro le 12 del 21 ottobre. Le strade interessate dal passaggio delle gare saranno chiuse al traffico e presidiate dai volontari dellòa protezione civile.