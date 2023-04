Al via "PesGara per la legalità - Corto", primo concorso nazionale di cortometraggi e video

Tutto pronto per la prima edizione di "PesGara per la legalità - Cortometraggi".

È il primo concorso nazionale di cortometraggi e video.

Il contest socio-culturale che approda a Pescara dopo la manifestazione sportiva di “PesGara per la legalità” del 22 e 23 ottobre dello scorso anno, per affrontare, con il linguaggio tipico del digital storytelling, una tripletta di tematiche attuali: “Legalità – diritto alla sicurezza del territorio”, “Riqualificazione delle aree urbane” e “Diritti delle donne e diritti negati”.

I cortometraggi o documentari presentati dai partecipanti verranno selezionati da una giuria tecnica, che effettuerà una prima scrematura. I vincitori saranno poi decretati da una giuria istituzionale e premiati nel corso delle due giornate evento che si terranno il 20 e 21 maggio prossimi presso l’Aurum di Pescara. Qui, oltre a una campagna di promozione culturale e alla proiezione dei lavori scelti, verranno allestiti alcuni hub medicali, un “Villaggio della solidarietà”. Come già successo durante la maratona che ha celebrato il binomio sport e salute infatti, anche in questo caso, il pubblico, grazie al welfare cultura e salute, potrà effettuare visite e screening gratuiti per la prevenzione di malattie oncologiche e cardiovascolari.

Per presentare la propria candidatura come miglior regista di corti per la legalità c’è tempo sino al 30 aprile. Collegandosi on-line, al portale festhome, al link https://filmmakers.festhome.com/festival/corto-pesgara, è possibile trasmettere i cortometraggi, di durata massima di 4 minuti, girati con qualsiasi mezzo, anche col proprio smartphone e tablet.

“PesGara per la Legalità – Corto” è un concorso frutto di un’iniziativa interistituzionale della locale prefettura, l’autorità giudiziaria, la questura, i Comandi Provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, le altre forze armate della città, i vigili del fuoco, la Regione Abruzzo, la Provincia e il Comune di Pescara, la Curia, l’università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” e dell’ufficio Scolastico Provinciale, con il supporto tecnico-culturale dell’associazione culturale Ennio Flaiano e del MediaMuseum.