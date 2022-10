Anche il questore e il prefetto nella passeggiata non competitiva di "Pesgara per la legalità" [ FOTO - VIDEO]

Grande partecipazione questa mattina 23 ottobre a Pescara per l'iniziativa "Pesgara per la legalità" che ha visto lo svolgimento della gara da 10 chilometri (agonistica e amatoriale) e la passeggiata non competitiva organizzata dalla Lilt per le vie del centro. Come promesso, sia il questore Luigi Liguori che il prefetto Giancarlo Di Vincenzo hanno partecipato in prima fila alla partenza alla passeggiata non competitiva, per sensibilizzare tutti i cittadini all'importante tema della prevenzione delle malattie attraverso uno stile di vita sano che passa anche dall'attività fisica. Il questore poi ha ringraziato le fiamme oro per la partecipazione e in particolare l'atleta olimpico Yassine Rachik . Presenti fra gli altri anche il sindaco Carlo Masci e l'assessore Patrizia Martelli.

Nei video la partenza della camminata non competitiva e della 10 km agonistica ed amatoriale (foto Fabio Urbini)