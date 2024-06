C’è anche un pescarese nella nuova edizione di Temptation Island: è Andrea Sabatini

Ripartita la nuova edizione di Temptation Island 2024, programma in onda su Canale 5, in cui delle coppie si mettono alla prova e testano il loro amore. Riusciranno a superare le loro avversità e, soprattutto, le provocazioni di tentatrici e tentatori?

Per scoprirlo non resta che guardare le puntate, dove oltre a Gaia Ciferni, studentessa pescarese stabilita a Milano, c’è anche un altro giovane partecipante di Pescara. Si tratta di Andrea Sabatini, 32 anni, da oramai 11 anni a Madrid.

Ha frequentato il Tito Acerbo: “a 22 anni, nel 2013, sono partito per una vacanza a Madrid e pochi mesi dopo ho deciso di trasferirmi lì” ci rivela.

“Ho iniziato con qualche lavoretto per imparare bene la lingua e due anni dopo (all'età di 24 anni) ho aperto il mio primo locale, un cocktail bar”.

Si definisce “imprenditore del mondo della notte”, oltre al cocktail bar, ha da pochissimo avviato un’attività di disco club. Estroverso, socievole, ama stare con le persone e, continua: “Amo Pescara e torno praticamente una volta al mese. Inoltre, tutti gli anni ad agosto, mi prendo sempre tutto il mese di vacanza per stare a casa (a Pescara) con amici e famiglia. Ormai sono 11 anni che vivo qui facendo su e giù.”

E per il futuro? “Uno dei miei sogni per il futuro è riavvicinarmi un po' più stabilmente a Pescara, magari avviando qualche attività come quelle che ho in Spagna, ma comunque senza abbandonare Madrid e ciò che ho costruito in questi anni con dedizione e sacrificio.”

Qui il video della sua presentazione a Temptation Island: https://www.instagram.com/p/C8vGdy5olJJ/?img_index=1