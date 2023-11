La pescarese Rossella Calderoni premiata a Città Sant'Angelo: è modella dell'anno per il "Miglior portamento"

La modella pescarese Rossella Calderoni è stata premiata come modella dell'anno per il miglior portamento. La 26enne commessa adriatica si è messa in evidenza sulle passerelle estive del 47esima concorso internazionale di bellezza di Miss Adriatico ed è stata votata da una giuria tecnica e dalle stesse protagoniste della manifestazione itinerante patrocinata dalla regione Abruzzo.

A consegnarle la targa negli ampi spazi del Palamoda Unigross del Centro Ibisco di Città Sant'Angelo, oltre a un vestito firmato Alma Sanchez, linea che ha legato il suo nome a personaggi come Ilary Blasi, Elettra Lamborghini e Valeria Marini, sono stati il sindaco angolano Matteo Perazzetti, le modelle Alessandra Morena, Barbara Di Marco, e l'attrice e produttrice cinematografica della M.G. production Morena Gentile, pescarese ed ex miss anche lei.

“Una giornata che ricorderò per tutta la vita – ha dichiarato la vincitrice -: la passerella per me rappresenta un momento importante della mia vita. A Miss Adriatico mi sono sempre trovata bene, e dedico il premio alla mia famiglia, a me stessa e a quanti hanno sempre creduto nelle mie possibilità”.

“Auguro le migliori fortune a Rossella Calderoni che ho visto sfilare con molta professionalità. Riconoscere i meriti dei giovani è un dovere istituzionale”, ha aggiunto il sindaco Perazzetti. Dello stesso avviso anche i professionisti della moda di “Anteprima abbigliamento” che hanno fornito gli abiti Sanchez. “Seguiamo Miss Adriatico con attenzione - sottolineano Giuseppe e Agostino Iannone -: un concorso che non guarda solo all'aspetto fisico ma anche al portamento, e non a caso, anche in passato dalle passerelle di Miss Adriatico sono uscite indossatrici note a livello internazionale come Diana Axenova e Angela Costigliola”.