Scatta la fase finale del progetto "Pescara Young" per la realizzazione del nuovo servizio Informagiovani

Al via la fase finale del progetto "Pescara Young" sul bilancio partecipativo per il nuovo Informagiovani del Comune di Pescara. Nei giorni scorsi è scattata la fase di voto per i progetti redatti dalle scuole cittadine: tre quelli arrivati nella fase finale che potranno essere scelti attraverso la preferenza sul sito https://comune.pescara.bipart.it/intro e sono: Green Space, Prospettiva Continua e Spazio Arte. L'iniziativa è sostenuta dall'assessorato comunale alle politiche sociali guidato da Patrizia Martelli.

Nella prima fase, sono state raccolte le proposte arrivate dalle scuole riguardanti l'organizzazione ed i servizi che l'Informagiovani dovrebbe avere per dare un concreto sostegno alle nuove generazioni pescaresi. Questa fase si è conclusa lo scorso 24 marzo. La seconda fase, dal 25 marzo al 25 maggio, è stata quella della co progettazione con i ragazzi dei primi tre progetti selezionati, che hanno avuto modo di incontrare i professionisti del Comune e della Metis Community Solution in modo da poter avere gli strumenti per poter sviluppare concretamente il proprio progetto. Ora è scattata la terza fase, quella finale che prevede le votazioni pubbliche dei tre progetti grazie alla quale verrà scelto quello che poi diventerà esecutivo per il nuovo Informagiovani.

L'assessore Martelli ha spiegato che questi progetti hanno avuto l'utilità di coinvolgere come attori i ragazzi delle scuole di Pescara per poter realizzare un servizio che sarà utile per formarsi, socializzare ed acquisire un valore aggiunto per il proprio futuro.