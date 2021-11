Anche a Pescara l'iniziativa "Uomini in scarpe rosse" contro i femminicidi e le violenze di genere

con delle frasi che risvegliano la coscienza sul tema del femminicidio e volantini. I cartelli saranno preparati dai ragazzi del Liceo Artistico di Pescara. Per tutti i dettagli e le info: https://drive.google.com/file/d/1DmI2bdP_8-NWdNHXn4HWTdrjGtKzm1Id/view?fbclid=IwAR0lq0xIu6ChFQILakXwPsu4qfNRyNjqz8r-RwjPkA2XUX3f1CG5Uvym0_I

Anche a Pescara il prossimosi terrà l'iniziativa "" contro i femminicidi e le violenze di genere. Appuntamento davanti all'elefante in piazza Salotto alle 11,30. Il corteo si sposterà fra le vie del centro e come spiegano gli organizzatori la sfilata, indossando scarpe rosse, si terrà in silenzio mostrando dei cartelli